Під Крутами відбувся бій ЗСУ з російськими окупантами: ворог зазнав "приголомшливої поразки"

Українські захисники під Крутами у Чернігівській області вступили в бій з російськими загарбниками. Окупанти зазнали "приголомшливої поразки".

За свідченням очевидців, ЗСУ та тероборона знищили приблизно 200 ворогів. Тіла загиблих солдатів та офіцерів держави-агресора на двох КамАЗах відвезли у бік Сумської області.

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Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки,

– зазначили у Крутівській ОТГ.

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Бій під Крутами 1918 року: що про це відомо

Бій під Крутами став символом героїзму молоді у боротьбі за незалежність України.

Біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 6-тисячної армії більшовиків. Бій тривав понад 5 годин.

Українці втратили від 80 до 100 Героїв, 27 юнаків потрапили у полон. Їх катували, а потім стратили. Проте, втрати більшовиків були значно більші – близько кількох сотень.

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