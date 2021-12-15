Під куполом заговорили про майбутнє: Стефанчук хоче змін у Раді

Нардепи проголосували за те, щоб військовим та добровольцям, які боронять або боронили територіальну цілісність на Сході, було легше отримати українське громадянство, якщо в них такого ще немає. У другому читанні документ підтримали 285 народних депутатів.

Чому це без перебільшення позитив, бо зробити це раніше було досить складно. Зазвичай питання розтягувалось на роки, та й навіть у такому випадку не вирішувалось, а відкладалось у часі.

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Нервів захисникам не вистачало і вони кидали цю справу, потонувши у бюрократичних процедурах та необхідності збирати купу нікому не потрібних документів.

Що передбачає новий закон

Тепер же законопроєкт говорить, якщо ви той, хто проходив військову службу в ЗСУ, брав участь у війні на Донбасі, надавав інструкторську допомогу нашій армії, то просто берете пишете заяву чи подаєте декларацію про відмову від попереднього громадянства і все – ви практично українець.

Також закон спрощує процедуру набуття громадянства росіянами (але не спішіть кричати зрада), бо не всі з них отримають такі преференції, а лише ті, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Вони мають подати документи, які підтверджують факт переслідувань: довідку МЗС України, посольства чи консульської установи України.

Але ж не забувайте, що цей законопроєкт ще повинен підписати президент. А вже потім він набуде чинності.

Що ще розглянули під куполом

І це не все над чим у вівторок, 14 грудня, працювали нардепи. Проголосували вони також і за допуск іноземних військових в Україну у наступному році, які приїдуть до нас на навчання.

До речі, щодо планів на 2022. Оскільки цей пленарний тиждень останній у 2022 році, розговорились нардепи трохи і про плани.

Зокрема, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вже у наступному році голосувати народні обранці зможуть за допомогою фейсайді (він же сканер обличчя) або відбитка пальця.

Стефанчук розповів про зміни у Раді / Фото 24 каналу

Для цього, звісно, треба переобладнати Верховну Раду, і зробити це можна лише під час тривалих канікул, які у нардепів зазвичай як і у школярів розпочинаються влітку.

І відбуватися все буде у два етапи.

На першому мають переобладнати саму залу засідань. Згодом – безпосередньо робочі місця депутатів. Їх обладнають комп'ютерами, розетками, WIFI-модулями та електронними пристроями для голосування.

І чого ж бо я стою тут у центрі, а не крокую у позитив. Бо, по-перше, це поки лише ідея.

Зрозумійте мене правильно, я не проти нових сучасних місць в принципі, не лише про нардепів зараз говорю. Добре, коли ви працюєте в новому сучасному, відремонтованому приміщенні, оснащеному останніми технологіями, погодьтесь.

Всі ми хочемо мати iPhone, а не Nokia 3310 в кишені. Не просто тому, що він новий красивий, а тому що у ньому є передові технології. І ви усіма ними користуєтесь.

Але лише у разі, якщо ви ними користуєтесь. А не як деякі нардепи просто приходите щоби відсидіти з 8 до 17, а в кінці місяця отримати зарплату. Якщо все ці нововведення будуть пришвидшувати процес голосування, прийняття законів.

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А комп'ютери на місцях мінімізують кількість паперу на робочих столах народних обранців. То я обов'язково зроблю крок у позитивний бік. Обіцяю.

"Такі справи" за 14 грудня на 24 каналі: дивіться відео

Зміни до бюджету

До речі, про позитив. Під куполом заговорили про необхідність внесення змін до бюджету, який лише минулого пленарного тижня проголосували. Але я спеціально роблю крок у позитивний бік, бо більше грошей хочуть виділити на переозброєння армії.

Звісно, наголосив Стефанчук, було би дуже добре, якби міністерства чи відповідні профкомітети Ради починали порушувати ці питання до ухвалення бюджету, а не після. Але оскільки міністр Резніков на посаді лише місяць, то він банально міг не встигнути все прорахувати.



Під куполом заговорили про необхідність внесення змін до бюджету / Фото Getty Images

Звісно, говорити, що вже завтра армія отримає більше фінансування – ще зарано. Бо треба ще всі плюси на мінуси перемножити. Але те що наші Збройні сили отримають додаткове фінансування – це без перебільшення плюс.

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Головне, щоб ці кошти засвоювались і витрачались дійсно на покращення обороноздатності нашої країни, а не лежали тягарем на рахунках казначейства і чекали, поки держава сформує оборонне замовлення.