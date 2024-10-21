Одна з найбільших бронетанкових атак: росіяни кинули під Куп'янськ купу техніки та солдатів

Росіяни прагнуть закріпитися на лівому березі річки Оскіл на Харківщині – таке завдання їм поставили близько трьох місяців тому. Тож загарбники намагаються просуватися за будь-яку ціну.

Командир батальйону ударних БпЛА "Ахілес" 92-ї бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі "Радіо Свобода" розповів про масовану атаку під Куп'янськом, яка відбулася півтора тижня тому. Окупанти використали різні види зброї, а коли атаку відбили – кинули в бій живу силу.

Дивіться також Зачистка біля Липців, наступ росіян на Куп'янськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

ЗСУ відбили велику атаку на Куп'янському напрямку

Противник на поточний момент активізував роботу своєї авіації за таким принципом, як свого часу це було в Авдіївці чи як це було у Вовчанську влітку. Застосування авіації є надзвичайно суттєвим, як наслідок противник буквально стирає з лиця землі лівобережну Куп'янщину. Для противника принципово важливо виконати завдання, визначене російськими окупаційними генералами, – дійти до лівого берега річки Оскіл, закріпитися, зайняти плацдарм і нарощувати зусилля по розширенню зокрема з подальшим виходом на Куп'янськ Вузловий,

– пояснив Федоренко.

За його словами, події, що сталися півтора тижня тому, – це найбільша бронетанкова атака, яку він пам'ятає. Її удалося відбити, але ворог стягнув 50 одиниць техніки. Сюди увійшли танки, БТР, БМП, а також мотоцикли, багі та автівки, імовірно, вкрадені у цивільних.

Батальйон "Ахілес" знищив 20 одиниць техніки, ще 20 було підбито, а потім допалено. Тож ту атаку розгромили.

Росіяни використовують нову тактику на Харківщині

Окупанти стали нарощувати зусилля за допомогою живої сили. Вони розтягуються двійками на велику відстань, мовляв, по двох бійцях артилерія не стрілятиме. Та такі "парочки" знищують дронами.

А ще перебігають ланцюжками з однієї посадки в іншу – навіть якщо добігає тільки один із десятьох. Залишки окупантів накопичуються, перегруповуються і починають штурмувати позиції ЗСУ.

Також можуть атакувати великою кількістю техніки одразу на різних напрямках. Ці атаки також удається відбивати.

Що відбувається під Куп'янськом

Подекуди росіяни домоглися певних тактичних успіхів, але не всюди. У тому вузькому місці, де їм удалося просунутись, вони почали бити, нарощуючи зусилля. Залучають додаткові резерви – і легкоброньовану техніку, і додаткові групи, які пілотують безпілотники, і додаткову артилерію з широкою номенклатурою боєприпасів.

Для загарбників людський ресурс – це найдешевша сила, тож з людьми не рахуються.

"Для противника тут точно не легка прогулянка. Стільки, скільки лягло в наші поля, – це для будь-якої іншої держави було би непоправними втратами, але не для Росії. В них жива сила – це найдешевший ресурс, який є взагалі у війні", – наголосив Юрій Федоренко.

Генштаб про ситуацію на Куп'янському напрямку

"Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового", – написали там зранку.

Російська армія за п'ять кілометрів від міста Куп'янськ на Харківщині – важливого залізничного вузлового центру. Його штурмують з двох боків. На півдні росіяни вже впритул наблизилися до річки Оскіл,

– підкреслило "Радіо Свобода".