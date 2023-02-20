Під Курськом окупанти "вдало" розтопили піч: повідомляють про багатьох загиблих
Шість солдатів-строковиків, ймовірно, загинули в Суджанському районі Курської області. Причиною стало необережне поводження з вогнем.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Що відомо про "вибуховий" інцидент – розповідає далі 24 Канал.
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У Курській області строковики підлили бензину у піч
Вибух нібито прогримів уранці 20 лютого в Суджанському районі Курської області. Передають, що його причиною стало необережне поводження з вогнем.
Російські військові, які перебували на той час в бліндажі, намагалися розтопити піч. Повідомляють, що вони нібито необачно долили туди бензин.
Унаслідок цього стався вибух і спалахнуло масштабне полум'я. Як повідомляють російські ЗМІ, лише двом строковикам вдалося вибігти на вулицю і врятуватися.
За попередньою інформацією, шестеро військових загинули. Наразі їхні тіла не виявили – з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.
Сьогодні внаслідок грубого порушення вимог безпеки військовими ЗВО (Західного військового округу Росії – 24 Канал) у Курській області сталася пожежа у бліндажі. Загинули шестеро військовослужбовців, проводиться розслідування,
– зазначили в міноборони країни-агресорки.
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У Ростовській області розшукують бойовиків батальйону "Сомалі"
- У Ростовській області Росії розшукують військових з батальйону "Сомалі". Повідомляють, що четверо бійців утекли з квазіреспубліки "ДНР".
- Вони нібито таємно виїхали з місця дислокації батальйону і вирушили до сусіднього регіону, принагідно прихопивши з собою автомати. Зауважимо, що батальйон "Сомалі" – це незаконне збройне угруповання, підпорядковане окупантам у квазіреспубліці.
- Російські ЗМІ стверджують, що бойовики заїхали на територію Ростовської області 15 лютого. Де вони перебувають зараз – невідомо.