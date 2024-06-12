Під Львовом невідомі розстріляли кримінального авторитета: триває спецоперація

У Львівському районі сталась стрілянина. Поліція вживає заходів для затримання зловмисника.

Вдень 12 червня у Сокільниках, що на Львівщині, сталась стрілянина. Відомо про пораненого чоловіка.

Дивіться також На шляху між Львовом і Ужгородом гірський потік розмив залізницю: чи будуть затримки поїздів

На місці працюють спеціалісти

На Львівщині поліцейські працюють над затриманням зловмисника, який стріляв у автомобіль BMW. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримав водій автомобіля – він госпіталізований.

Повідомлення про стрілянину у Сокільниках надійшло приблизно о 11. Відомо, що на місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівської області.

Поліцейські проводять спецоперацію для встановлення особи зловмисника та його затримання.

На Львівщині чоловік побив до смерті знайомого