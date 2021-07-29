Вантажівка розтрощила авто на трасі Київ – Чоп

29 липня 2021 , 17:21
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Джерело:

ДСНС Львівщини

На трасі Київ – Чоп під Львовом вантажівка Volvo протаранила авто Volkswagen Pasat CC. Внаслідок ДТП постраждав 33-річний водій легковика. Зараз його із травмами відвезли до лікарні.

Подія сталася 29 липня о 5 ранку. На місці працювали поліція та медики.

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Деталі ДТП

  • Інцидент трапився на трасі Київ – Чоп поблизу села Йосипівка Золочівського району.
  • За даними "Варта 1", від удару легковик з'їхав у кювет.
  • Потерпілого із травмами різного ступеня важкості відвезли в районну лікарню. Наразі його стан не відомий.
  • На місце події прибули працівники ДСНС.
  • Рятувальники від'єднали акумулятори у Volkswagen, щоб раптом не сталася пожежа.
  • Усі обставини ДТП встановлює поліція.


На Золочівщині під Львовом вантажівка протаранила легковик / Фото "Варта 1"


Внаслідок ДТП постраждав 33-річний водій легковика / Фото "Варта 1"


Зараз потерпілий перебуває в лікарні з різними ступенями важкості / Фото ДСНС Львівщини

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Наразі поліція встановлює всі деталі ДТП / Фото "Варта 1"

Автор: Марта Кушка