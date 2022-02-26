Під Львовом затримали диверсанта: жіночки, які брали участь, пропонували від***дити

Неподалік Львова зловили російського диверсанта. На місці події працювали правоохоронці.

Диверсанти розклеюють мітки та розкладають маячки для наведення ракет. Українців закликають їх знищувати.

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У Пустомитах спіймали диверсанта

Свідомі жителі Пустомит помітили підозрілого чоловіка. Його оперативно затримали правоохоронці.

Зловили диверсанта. Місто Пустомити, вулиця Ліснивецька. Працює поліція!,

– мовиться у підписі до відео.

Диверсант розповів, що народився у Криму – в місті Феодосія. Наразі він живе на тимчасово окупованому півострові. Затриманому 34 роки.

"Місцеві жіночки пропонують його від***дити, поки всю дур з голови не виб'є. Але то таке", – зауважила у фейсбуці місцева жителька.

Дивіться відео, як у Пустомитах затримали диверсанта:

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