Під Мелітополем росіяни розшукують учасників АТО та ООС: не оминають жодного будинку

У Якимівській громаді під Мелітополем російські окупанти шукають "диверсантів". Вони не оминають жодної хати, бо прагнуть знайти учасників АТО та ООС.

Російські окупанти почали шукати "диверсантів" одразу після підриву мосту біля Якимівки. Про це повідомили в Запорізькій ОВА 3 травня.

До речі У Бердянську чули постріли поблизу порту: в ОВА кажуть про активний спротив окупантам

У Мелітополі обшукали цехи верхнього майданчика моторного заводу. У селах поблизу міста не оминають жодного будинку. Російські окупанти, за даними ОВА, розшукують учасників АТО та ООС.

Зокрема, у Якимівській громаді допитали понад 40 людей.

Що відомо про підрив мосту біля Якимівки

28 квітня українські партизани підірвали міст біля Якимівки. Він був важливим стратегічним об'єктом для росіян. Через нього окупанти доставляли пальне, зброю та техніку з Криму.

Російські загарбники натомість поширили фейк, що міст "самоліквідувався".

Ситуація на Запоріжжі 3 травня

Російські загарбники гатили з артилерії по селищі Залізничне Пологівського району. Вони розтрощили місцевий шкільний заклад, пошкодили 12 будинків. Від завданих уламкових поранень загинуло 2 людей.

В окупованому Бердянську люди чули вибухи біля порту. Після цього російські загарбники почали активно проводити обшуки. У Запорізькій ОВА кажуть, що це свідчить про спротив українців.

В Оріхові через ворожу артилерійську атаку частково пошкоджені 7 приватних будинків та зруйновані господарські споруди.

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Заборонені в Україні білборди з російською символікою вже з'явилися в Бердянську, Мелітополі, Василівці, Михайлівці, Дніпрорудному.

Окупанти випустили по Україні щонайменше 18 ракет

Увечері 3 травня російські окупанти випустили по Україні щонайменше 18 ракет. Вони летіли з Каспійського регіону. Ракети випустили за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 або Ту-160.

Вони влучили по об'єктах інфраструктури таких областей:

Дніпропетровської;

Кіровоградської;

Львівської;

Вінницької;

Київської;

Закарпатської.

Ударів зазнали ще Одеська та Донецька області. Але їх окупанти завдавали з інших засобів.

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