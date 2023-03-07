Під Москвою знайшли ще одне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців

У Підмосков'ї виявили ще один цвинтар, на якому поховані найманці ПВК "Вагнер", ліквідовані в Україні. Мовиться про село Мавріно, де зафіксували щонайменше 27 нових поховань.

Як повідомляють російські журналісти, на кожній могилі лежать однакові вінки з емблемою ПВК, а також стоять ідентичні пластикові чайні склянки.

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Цікаво, що 27 нових могил розташовані уздовж цвинтарного паркану, віддалено від інших поховань. На всіх могилах лежать біло-синьо-червоні букети та однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер".

На емблемі вигравірувано слова "Кров, честь, батьківщина та відвага". Також на кожній могилі стоїть червона пластикова склянка з написом "Може, чай, а може, й ні".

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На відміну від могил російських військових, на могилах найманців відсутні триколори, свічки та свіжі квіти. З цього журналісти зробили висновок, що ніхто не відвідує ці могили.

На цих таємних цвинтарях поховані найманці, яких завербували у російських колоніях ПВК "Вагнер" і яких ліквідували в Україні. Більшість серед 27 похованих – вихідці з різних регіонів Росії, Азербайджану та Киргизстану. Вік похованих найманців коливається від 21 до 55 років.

За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати кримінальний кодекс: тут все, починаючи від вбивства і закінчуючи незаконним обігом зброї.

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