Під ногами загарбників земля горіла: Залужний показав мініфільм про битву за Мощун

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив перше відео із циклу про битву за село Мощун. Утримати цей форпост було надважливим завданням.

Валерій Залужний зазначив, Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до Києва. Однак наші воїни його втримали.

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Під ногами загарбників земля горіла

Головнокомандувач зазначив, що наші воїни проявили дива військової майстерності.

Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі,

– сказав Залужний.

Наші захисники втримали Мощун, і цим захистили Київ.

Дивіться перший мініфільм про битву за Мощун:

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