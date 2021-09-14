Під носом у Лукашенка й Путіна: СБУ провела антитерористичні навчання біля кордону з Білоруссю

Служба безпеки Волині провела антитерористичні навчання у прикордонних з Білоруссю районах. Працівники СБУ протистояли уявним диверсантам, які хотіли "підірвати" Рівненську АЕС.

"Підриви" на атомній електростанції планувала група умовних диверсантів. Проте їм не вдалось проникнути на територію АЕС, за легендою, вони втекли.

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Тренували затримання двох груп диверсантів

Противники намагались дістатись до державного кордону і розділились на дві групи. Співробітники Служби безпеки тренували затримання першої групи біля пункту пропуску "Прикладники". З другою групою "розібрались" у лісі – біля покинутої будівлі.

Які сили взяли участь у навчаннях:

Регіональні підрозділи СБУ Волинської та Рівненської областей;

Волинські та рівненські підрозділи Нацгвардії;

Держприкордонслужба;

Нацполіція та Патрульна поліція.

У координаційній групі Антитерористичного центру при Управлінні СБУ на Волині оцінили навчання, як успішні. Кажуть, що учасники відпрацювали взаємодію при запобіганні терористам та диверсантам.

Дивіться відео з навчань:

У Білорусі відбуваються масштабні навчання "Захід-2021"

Зазначимо, що 9 вересня на території Білорусі стартували масштабні військові навчання "Захід-2021". Участь у них беруть російські та білоруські військові. У ЗСУ уважно стежать за тренуванням сил на території північного сусіда.

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