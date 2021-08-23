Під носом в окупанта: у Москві запустили в небо прапор України – феєричне відео

23 серпня 2021 , 11:36
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Джерело:

Юлія Гришина у телеграмі

Громадяни України 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг підіймають не лише у нашій країні, а й у різних куточках світу.

Не стала виключенням й Росія – у центрі столиці держави-агресора в небо на кульках запустили величезний український прапор. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

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Хто саме підняв у повітря синьо-жовтий стяг наразі невідомо, але це й не принципово. Важливими є те, що це відбулося під носом в окупантів і нагадало їм про велич української держави.

  • Цікаво також, що зліт у небо державного прапора України можна було побачити з Кремля.

У Москві в небо запустили прапор України: дивіться відео

День Державного прапора в Україні

  • Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету України. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
  • Щороку 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна відзначає День Державного Прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група нардепів внесла синьо-жовтий стяг.

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Автор: Олег Васьків