Під нові санкції США потрапляють 22 підприємства РФ, що створюють бойові літаки та ракети

Під нові санкції США мають потрапити понад 20 оборонних підприємств Росії, у тому числі які створюють бойові літаки, ракети та безпілотники.

США заявили, що введуть санкції проти російських оборонних структур.

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Загалом будуть визначені 22 російські оборонні структури, включаючи фірми, які виготовляють бойові літаки, БМП, системи радіоелектронної боротьби, ракети та безпілотні літальні апарати для російських військових.

Держдепартамент введе широкі санкції, спрямовані на оборонний сектор Росії, щоб ще більше обмежити агресора Путіна. Ця дія призведе до значних втрат російським компаніям з розробки та виробництва зброї, – йдеться у повідомленні.

Також Міністерство торгівлі США введе обмеження на експорт технологій, які підтримають нафтопереробні потужності Росії в довгостроковій перспективі.

Додамо, що раніше у США повідомили про закриття повітряного простору для російських літаків. Всі літаки РФ перехолоплюватимуть у небі.

Які країни закрили небо для Росії

Повний список країн, які закрили або заявили про закриття свого повітряного простору для російських літаків:

Великобританія

Молдова

Фінляндія

Північна Македонія

Албанія

Ісландія

Канада ( перша держава за межами Європи)

Швейцарія

США

І 27 держав Європейського Союзу:

Польща

Чехія

Естонія

Румунія

Латвія

Литва

Словенія

Ірландія

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Німеччина

Швеція

Італія

Бельгія

Франція

Данія

Норвегія

Португалія

Греція

Мальта

Люксембург

Іспанія

Кіпр

Словаччина

Угорщина

Хорватія

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