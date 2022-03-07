Під обстріл росіян у Миколаєві потрапило залізничне депо: відео наслідків
7 березня 2022 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
Російські загарбники обстріляли вночі Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. Під обстріли потрапили житлові будинки, багатоповерхівки та залізничне депо.
Депо зазнало значних ушкоджень, навколо нього лежать уламки. У мережі опублікували відповідне відео.
Важливо Миколаїв у вогні: відео наслідків обстрілів міста із систем залпового вогню
Обстріл Миколаєва
Зранку місто було охоплене пожежами. Горіли будинки мирних жителів, а рятувальники працювали посилено, аби це все загасити.
У житловому секторі вже знайшли багато ймовірних вибухівок. Масштаби руйнування встановлюють.
Зруйновані будинки в Миколаєві / Фото ДСНС:
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