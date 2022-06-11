Під Одесою на пляжі на міні підірвався відпочивальник: люди все одно залишаються на пляжах
11 червня 2022 , 19:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Братчука
Попри постійні нагадування та попередження деякі мешканці Одеси та області все ж йдуть відпочивати на пляжі. На жаль, інколи така безвідповідальність має трагічні наслідки.
Російсьскі окупанти активно мінують Чорне море, а наші воїни здійснюють заходи для унеможливлення висадки ворожого десанту. Людей постійно попереджають про небезпеку, але, на жаль, дехто вирішує ризикувати своїм життям зараз короткого відпочинку на березі моря.
Читайте також На Зміїному окупанти облаштували гарнізон, встановили "Тори": з’явився новий супутниковий знімок
Загибель чоловіка та "реакція" людей на небезпеку