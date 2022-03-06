Поки герої ЗСУ проганяють окупантів з українських міст, місцеві мешканці проводять яскраві акції, щоб окупанти бачили, що їм не раді. Українці не бояться заявляти про свою позицію навіть під дулами ворожих автоматів.

Мешканці Мелітополя щодня проводять акції з українськими прапорами та наказують окупантам забиратися з їхнього міста. Замість обіцяних "квітів" ворожі солдати у кращому випадку слухають про себе усю правду.

До речі Росіяни не вміють воювати, вони ніякі, – аналітик про перемогу України

Спалене опудало Путіна

Жителі Мелітополя вирішили оригінально відсвяткувати останній день Масляної. Зазвичай у цей день палять опудало Морени, але мелітопольці трішки змінили сценарій та спалили опудало ненависного російського диктатора.

Спалення опудала Путіна пройшло під вигуки "Окупанти!" та "Путін – х**ло!".

Відео спалення опудала Путіна у Мелітополі

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