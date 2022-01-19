Під Печерським судом, де обиратимуть "запобіжку" Порошенку, вже почалися сутички

Печерський суд Києва 19 січня оголосить запобіжний захід Петру Порошенку. За 2 години до початку засідання під будівлею суду вже виникли сутички.

Активістів було менше, ніж силовиків

Засідання суду розпочнеться о 14:00. Однак ще з самого ранку прихильники Порошенка почали облаштовувати сцену.

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За даними телеграм-каналу "Киев Сейчас", близько 12 години ранку між активістами та правоохоронцями виникли сутички. Все тому, що прихильники політика хотіли розпалити вогонь у бочці, однак силовики їм цього не дозволили і відібрали бочку.

Поліцейські та активісти почали штовхатися. Однак других було набагато менше, тому сутички швидко припинилися.

Дивіться відео штовханини під Печерським судом:

Згодом активісти почали вигукувати правоохоронцям: "Ганьба". Адже ті почали розбирати їхні намети.

Прихильники Порошенка кричать поліції: "Ганьба": відео

Під Печерським судом зібралися прихильники Порошенка / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Деталі судового засідання

Прокурори просять взяти нардепа під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярда доларів. 17 січня суддя Олексій Соколов не зміг за майже 12 годин засідання оголосити своє рішення.

Служитель Феміди 5 годин перебував у нарадчій кімнаті, однак після того переніс оголошення запобіжного заходу на 19 січня.

У чому підозрюють Порошенка

20 грудня 2021 року лідеру "Європейської Солідарності" оголосили підозру у державній зраді. Зокрема, його підозрюють у співпраці з бойовиками з Донбасу та закупівлі вугілля з окупованих територій. Іншим фігурантом цього провадження є проросійський нардеп Віктор Медведчук, якого суд вже відправив під домашній арешт.

За даними Державного бюро розслідувань, через дії політика з бюджету України виділили близько 3 мільярди гривень окупантам. Київ потрапив у більшу залежність від Росії та терористів, й агресор зміг вручатися у внутрішні справи нашої держави.