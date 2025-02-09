Під Покровськом Росія за місяць втратила більше солдатів, ніж за другу чеченську війну, – ЗСУ

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат під Покровськом. Лише за січень країна-агресорка у спробах захопити місто втратила більше солдатів, ніж за всю другу чеченську війну.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону.

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Які втрати у Росії під Покровськом

Трегубов повідомив, що за місяць боїв під Покровськом Росія втратила більше солдатів, ніж за всю другу чеченську війну.

Під Покровськом тільки безповоротних (втрат Росії, – 24 Канал) 7 тисяч за січень... Давайте порівняємо. Згідно з офіційної декларації росіян, у другій чеченській (війні, – 24 Канал) вони втратили безповоротно 6 тисяч осіб,

– зазначив речник.

Він зазначив, що окупанти зазнають таких втрат, навіть не штурмуючи місто, а лише намагаючись його обійти.

"Тобто на одному напрямку за місяць вони втрачають стільки, скільки втрачали в сучасних локальних війнах", – наголосив Трегубов.

За словами речника, ситуація на Покровському напрямку залишається найнапруженішою. Лише за останню добу там відбулося до 54 бойових зіткнень. Трегубов зазначив, що за минулий місяць російське військо не досягло значного просування в цьому районі.