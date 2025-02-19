Під Полтавою лунали вибухи: Росія атакує ударними БпЛА

Увечері 18 лютого ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Опівночі звуки вибухів чули у Полтавській громаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи

Напередодні, о 23:33, Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

До слова, по повітряних цілях цього вечора ППО працювала у Києві. Російські безпілотники фіксували на північному сході області. "Шахеди" також атакували Одесу – у місті чули вибухи, є перебої з електрикою.

Окрім того, о 21:31 і 21:49 місцеві повідомили про вибух у Сумах. Ракета влучила поблизу об'єкта цивільної інфраструктури в передмісті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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