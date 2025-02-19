Під Полтавою лунали вибухи: Росія атакує ударними БпЛА
- Росія ввечері 18 лютого запустила ударні безпілотники по Україні, вибухи чули в Полтавській громаді.
- О 23:33 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.
Увечері 18 лютого ворог запустив по Україні ударні безпілотники. Опівночі звуки вибухів чули у Полтавській громаді.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також Росія запустила "Шахеди" на Україну: в яких регіонах загроза ворожого удару
Що відомо про вибухи
Напередодні, о 23:33, Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих ударних БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.
До слова, по повітряних цілях цього вечора ППО працювала у Києві. Російські безпілотники фіксували на північному сході області. "Шахеди" також атакували Одесу – у місті чули вибухи, є перебої з електрикою.
Окрім того, о 21:31 і 21:49 місцеві повідомили про вибух у Сумах. Ракета влучила поблизу об'єкта цивільної інфраструктури в передмісті. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.