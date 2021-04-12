Під Полтавою перекинувся човен із 3 людьми: усі загинули

Біля селища Вакуленці, що під Полтавою, неподалік греблі 11 квітня перекинувся човен із 3 людьми. Рятувальники знайшли тіла 2 загиблих, пошуки ще 1 – тривають.

Інформація про нещасний випадок на річці Ворскла поблизу селища Вакуленці надійшла до рятувальників приблизно о 16:18.

Читайте також У Лаосі перекинулася яхта з експрезидентом: є жертви

Що сталося з човном

Очевидці розповіли, що гумовий човен з 3 людьми затягло під греблю.

Фахівці рятувально-водолазної служби одразу почали шукати людей.

Одного загиблого знайшли швидко на невеликій глибині, тіло іншої жертви підняли з дна річки.

знайшли швидко на невеликій глибині, тіло підняли з дна річки. За інформацією ТСН, пошуки третьої людини тривали до пізнього вечора. Згодом їх тимчасово припинили, однак обіцяли знову відновити.

Хто міг бути на човні

Наразі невідомо, хто був на човні та що саме спричинило трагедію.

Однак рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найімовірніше, загиблі – відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі, тому їх туди затягло течією.



На Ворсклі під Полтавою перекинувся човен / Фото "Полтавщини"

Під Полтавою перекинувся човен з 3 людьми: дивіться відео

Інцидент трапився у селищі Вакуленці: дивіться карту