Під Полтавою перекинувся човен із 3 людьми: усі загинули

Читать новость на русском

Біля селища Вакуленці, що під Полтавою, неподалік греблі 11 квітня перекинувся човен із 3 людьми. Рятувальники знайшли тіла 2 загиблих, пошуки ще 1 – тривають.

Джерело:

"Полтавщина"

Інформація про нещасний випадок на річці Ворскла поблизу селища Вакуленці надійшла до рятувальників приблизно о 16:18.

Читайте також У Лаосі перекинулася яхта з експрезидентом: є жертви

Що сталося з човном

  • Очевидці розповіли, що гумовий човен з 3 людьми затягло під греблю.
  • Фахівці рятувально-водолазної служби одразу почали шукати людей.
  • Одного загиблого знайшли швидко на невеликій глибині, тіло іншої жертви підняли з дна річки.
  • За інформацією ТСН, пошуки третьої людини тривали до пізнього вечора. Згодом їх тимчасово припинили, однак обіцяли знову відновити.

Хто міг бути на човні

  • Наразі невідомо, хто був на човні та що саме спричинило трагедію.
  • Однак рятувальники кажуть, що це були не рибалки. Найімовірніше, загиблі – відпочивальники, які надто близько підпливли до греблі, тому їх туди затягло течією.


На Ворсклі під Полтавою перекинувся човен / Фото "Полтавщини"

Під Полтавою перекинувся човен з 3 людьми: дивіться відео

Інцидент трапився у селищі Вакуленці: дивіться карту