Під Полтавою п'яний водій ВАЗ злетів у річку: троє загиблих

26 вересня 2021 , 12:15
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Джерело:

Obozrevatel

У селі Великі Сорочинці на Полтавщині 25 вересня авто з'їхало у річку – Псел. Жертвами ДТП стали 3 людей.

Інцидент стався у Миргородському районі близько 17:40. За попередніми даними, водій був нетверезим.

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Він не впорався з керуванням, і автівка злетіла з дороги. Згодом автомобіль впав у воду.

Жертвами стали 3 людей. Серед них – водій. Ще одному пасажирові вдалося дивом врятуватися. 

У Дніпрі авто врізалося у сміттєвоз

  • У Дніпрі у ніч з 24 на 25 вересня на проспекті Гагаріна Соборного району сталася моторошна ДТП
  • Автомобіль Mitsubishi Еvolution зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ".
  • Жертвою ДТП стала 20-річна дівчина.
  • Окрім того, 3 постраждалих опинилися у пастці у розторощеній автівці. 
  • Щоб їх врятувати, рятувальники за допомогою гідравлічного різака та розтискача зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та колонку керма.
  • Постраждалих госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.
  • Наслідки ДТП ліквідовували 12 рятувальників. 
Автор: Мар'яна Бекало