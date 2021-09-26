Під Полтавою п'яний водій ВАЗ злетів у річку: троє загиблих

У селі Великі Сорочинці на Полтавщині 25 вересня авто з'їхало у річку – Псел. Жертвами ДТП стали 3 людей.

Інцидент стався у Миргородському районі близько 17:40. За попередніми даними, водій був нетверезим.

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Він не впорався з керуванням, і автівка злетіла з дороги. Згодом автомобіль впав у воду.

Жертвами стали 3 людей. Серед них – водій. Ще одному пасажирові вдалося дивом врятуватися.

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