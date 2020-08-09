Під посольствами Білорусі в Росії й Україні збираються мітинги: фото й відео
У Білорусі 9 серпня пройшов день голосування на виборах президента. Державні екзит-поли показують, що перемогу отримав чинний президент Олександр Лукашенко. Втім білоруси з цим не згодні, вони вийшли на протести в містах України, Росії й Польщі.
Про протести під білоруськими дипломатичними установами, їхні причини, сутички з правоохоронцями й усі інші деталі пише 24 канал.
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Протести в Києві
У Києві протестанти з білоруськими паспортами зібралися під посольством з Білорусі. Вони заявляють, що їм не дозволили проголосувати на виборах, а Лукашенко – "вкрав їхні голоси".
Посол зачинив виборчу дільницю, розташовану в дипломатичній установі, о 20 годині вечора. Громадяни, яких не допустили до участі у виборчому процесі, показують паспорти й вимагають продовжити вибори.
Протестувальники вигукують патріотичні гасла й мають з собою плакати з гаслами "Свободу Білорусі" й "Білорусь – не Росія".
Всього під посольством Білорусі в українській столиці зібралися сотні людей. Згодом почалися сутички між протестувальниками й поліцією.
Протести під посольством Білорусі в Києві: дивіться відео
Протести в Росії
Стихійні акції також почалися під посольствами Білорусі в Москві й Санкт-Петербурзі. Всього в білоруських протестах у Росії взяли участь тисячі людей.
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У Москві російська поліція відтіснила протестувальників від посольства. До дипломатичної установи підігнали автозаки, втім інформації про затримання поки немає.
Щоб продемонстувати, що протестувальники – не "зігнаний натовп", вони всі підняли вверх свої білоруські паспорти, показуючи, громадянами якої країни вони є.
Протести під посольством Білорусі в Москві: дивіться відео
Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео
Причини протестів все ті ж – білоруси не згодні з результатами національних екзит-полів, які показали "повну перемогу Лукашенка". Протестувальники не згодні з тим, що показали державні екзит-поли.
Втім альтернатив у Білорусі фактично немає – не державні екзит-поли заборонені. Єдина альтернатива – опитування на закордонних дільницях показали повну перемогу Світлани Тихановської.
Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео
Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео
Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео
Протести в Польщі
Ще одною державою, де почалися протести під посольством Білорусі стала Польща. Там громадяни Білорусі, що не встигли проголосувати на виборах, зібралися під дипломатичною установою.
Всього є кілька десятків протестувальників, які скандують "Білорусь". Силовиків на протестах поки не помітно.
Протести під посольством Білорусі в Польщі: дивіться відео