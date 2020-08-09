У Білорусі 9 серпня пройшов день голосування на виборах президента. Державні екзит-поли показують, що перемогу отримав чинний президент Олександр Лукашенко. Втім білоруси з цим не згодні, вони вийшли на протести в містах України, Росії й Польщі.

Про протести під білоруськими дипломатичними установами, їхні причини, сутички з правоохоронцями й усі інші деталі пише 24 канал.

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Протести в Києві

У Києві протестанти з білоруськими паспортами зібралися під посольством з Білорусі. Вони заявляють, що їм не дозволили проголосувати на виборах, а Лукашенко – "вкрав їхні голоси".

Посол зачинив виборчу дільницю, розташовану в дипломатичній установі, о 20 годині вечора. Громадяни, яких не допустили до участі у виборчому процесі, показують паспорти й вимагають продовжити вибори.

Протестувальники вигукують патріотичні гасла й мають з собою плакати з гаслами "Свободу Білорусі" й "Білорусь – не Росія".

Всього під посольством Білорусі в українській столиці зібралися сотні людей. Згодом почалися сутички між протестувальниками й поліцією.

Протести під посольством Білорусі в Києві: дивіться відео

Протести в Росії

Стихійні акції також почалися під посольствами Білорусі в Москві й Санкт-Петербурзі. Всього в білоруських протестах у Росії взяли участь тисячі людей.

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У Москві російська поліція відтіснила протестувальників від посольства. До дипломатичної установи підігнали автозаки, втім інформації про затримання поки немає.

Щоб продемонстувати, що протестувальники – не "зігнаний натовп", вони всі підняли вверх свої білоруські паспорти, показуючи, громадянами якої країни вони є.

Протести під посольством Білорусі в Москві: дивіться відео

Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео

Причини протестів все ті ж – білоруси не згодні з результатами національних екзит-полів, які показали "повну перемогу Лукашенка". Протестувальники не згодні з тим, що показали державні екзит-поли.

Втім альтернатив у Білорусі фактично немає – не державні екзит-поли заборонені. Єдина альтернатива – опитування на закордонних дільницях показали повну перемогу Світлани Тихановської.

Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео

Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео

Протести під посольствами Білорусі в Росії: дивіться відео

Протести в Польщі

Ще одною державою, де почалися протести під посольством Білорусі стала Польща. Там громадяни Білорусі, що не встигли проголосувати на виборах, зібралися під дипломатичною установою.

Всього є кілька десятків протестувальників, які скандують "Білорусь". Силовиків на протестах поки не помітно.

Протести під посольством Білорусі в Польщі: дивіться відео