Під посольством Росії відбулася акція на підтримку бранців Кремля

У Києві, під стінами посольства Росії, відбулася акція. Активісти зібралися, аби привернути увагу до українських політичних в'язнів, яких незаконно утримує Кремль.

Активісти запалили димові шашки

Правозахисники вийшли до російської дипустанови з прапорами України та димовими шашками. У руках вони тримали плакати із написами "Свободу політичним в'язням" та "Росія – тюрма народів".

Важливо Питання політв'язнів загальмоване повністю, – Зеленський

Десяток активістів скандував: "Свободу політв'язням", "Геть окупантів з Криму".

Дивіться відео з акції під посольством Росії:

Напередодні біля ОПУ відбувся перформанс "Життя заручників Кремля – це не іграшки"

28 серпня біля Офісу Президента відбулася схожа акція. Її провели колишні політичні бранці та правозахисники. Активісти влаштували промовистий перформанс на фоні карти України з "відірваними" закривавленими територіями Донецької, Луганської областей і Криму.

Крім того, демонстранти одягнули на голову мішки та зачитали імена українців, яких утримують у в'язницях Росії. Після того учасників "розстріляли", аби показати, що полоненим загрожує смерть.



Під ОПУ відбувся перформанс на підтримку полонених / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

За словами голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, у Росії незаконно утримують щонайменше 124 наших громадян. Ще 276 українців тримають в неволі на території тимчасово окупованого Донбасу.