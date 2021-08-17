Під прикриттям навчань "Захід-2021": погрози Лукашенка щодо України виглядають цілком реальними

Білоруський диктатор погрожує "поставити народ України на коліна", звісно ж не без допомоги свого російського колеги по диктаторському цеху. Постає запитання, це дешевий популізм чи реальна погроза.

Україна становить загрозу для окупаційної білоруської влади. На це самопроголошений президент Олександр Лукашенко не так давно поскаржився своїм ручним генералам.

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Рідкісний випадок, коли не можу не погодитись з диктатором. Ми дійсно є загрозою для нього, і ще для ще одного диктаторського режиму на півночі.

Адже своїм демократичним існуванням нагадуємо їхнім поневоленим народам про те, що свобода існує.

Ба більше, ще й не визнаємо фальсифікованих виборів та співчуваємо білоруському народу, який не схотів коритися узурпатору.

До заяв Лукашенка можна було б поставитися як до пустопорожніх, адже сама по собі білоруська армія українській не противниця. Додайте до цієї обставини технічну відсталість лукашенківської армії і стає зрозумілим, що самоназваний президент не сіпатиметься.

Про що згадав Лукашенко на конференції

Саме тому на своїй нещодавній цинічній пресконференції опальний диктатор, погрожуючи "поставити весь народ України на коліна", згадав про того, від кого він сам залежний і кому все більше служить.

Такий сюжет об'єднання двох диктаторів у бажанні поневолити вільний народ ми вже десь бачили. Звісно ж до цієї погрози можна було б поставитися, як до чергового політичного популізму від "бацька", який славиться роздаванням погроз на право і вліво, і Європі, і США, і всім на світі.



Погрози Лукашенка виглядають реальними / Фото ТАСС

Утім на фоні підготовки до вересневих російсько-білоруських навчань "Захід-2021" такі погрози українському народу виглядають цілком реальними.

Військові навчання під прикриттям

За словами міністра оборони Білорусі, замислом навчань є відпрацювання можливого варіанту ескалації воєнно-політичної обстановки проти умовної держави. Хто ця умовна держава – здогадатися не важко, виходячи з географії навчань.

А про те, що формат навчань "Захід-2021" сильно відрізнятиметься від навчань "Захід-2017", було зрозуміло ще 2 роки тому, кажуть військові експерти.

Перший ешелон вже прийшов до Бресту, він вже розвантажився. Вони вже почали підготовку всіх 5 полігонів, де відпрацьовуватимуть практичні дії,

– наголосив військовий експерт Олег Жданов.

Під прикриттям навчань до Білорусі звозять російську військову техніку, яка, ймовірно, там і залишиться. Так для атаки росіян на Україну з білоруського напрямку все буде готово.

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Класичного наступу сухопутних сил, враховуючи особливості географії, густі ліси та болотисту місцевість, очікувати не варто. "Натомість для спеціальної розвідки, для проведення різних диверсійних операцій дуже все сприятливо", – зауважив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Звичайно ж в українському Міністерстві оборони такі сценарії розвитку подій передбачали. Ба більше, нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про територіальну оборону дав новий поштовх стрімкому розвитку сил тероборони.

Руйнування окупаційних планів Кремля

Наразі в Києві проводять масштабні воєнні навчання тероборони, від яких уже добре "пригоріло" на російських помийках, а "палає" у них, як відомо, від того, що здатне зруйнувати окупаційні плани Кремля.

Як правильно підкреслили пропагандисти, воєнні навчання ідуть на всій території України і звісно ж тероборона вже готується захищати білоруський напрямок.



Військові навчання в Києві / Фото "Апострофа"

Добровольців, які приймають присягу і поповнюють лави резервістів, аби стати на захист рідної України щодня більшає, особливо останнім часом. Це промовисто показують київські навчання територіальної оборони, які відбуваються зараз.

Не на користь білоруського тирана і банальні економічні розклади. Адже у сучасному світі все дуже тісно пов'язано і додатковий удар по білоруській економіці, яка і так тріщить по швах, Лукашенко не витримає.

Нічого так сильно Лукашенко не боїться, як можливої втрати влади. Саме цей страх і може стати вирішальним чинником того формату, в якому білоруський диктатор дозволить російському диктатору розгулювати зі своїми арміями його територією.

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Страшиться чи з переляку таки піде повністю піддасться російському окупанту, а несподіванок для України не буде. Адже український народ вже давно зрозумів, хочеш аби сусіди поводилися чемно, завжди будь готовий воювати.