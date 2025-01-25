Атака "Шахедами" на Черкащину: під прицілом – критична інфраструктура, є відключення світла

Вночі 25 січня окупанти атакували Черкаську область ударними дронами. Під прицілом агресора була критична інфраструктура.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Черкащину 25 січня

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Черкаську область ударними дронами. Голова ОВА заявив, що під прицілом загарбників була критична інфраструктура. Наслідки атаки агресора ще уточнюють.

Наразі знеструмлено частину абонентів, зокрема, в обласному центрі,

– повідомив Ігор Табурець.

Додав, що всі служби працюють, а більше інформації буде згодом.

Зауважимо, що вночі 25 січня поблизу Черкас пролунала серія вибухів. Спочатку о 01:14, уже за 5 хвилин були повторні. Близько 02:36 в області знову було гучно.

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