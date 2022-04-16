Під ранок Київ зазнав обстрілів: вибухи пролунали на околиці столиці

Окупанти вкотре обстріляли Київ. Так, зранку 16 квітня, вибухи пролунали на околиці столиці.

У суботу, 16 квітня, зранку пролунала тривога практично по всій території України. Тепер же стало відомо, що окупанти обстріляли Київ.

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Повертатися до Києва все ще зарано

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, вибухи пролунали у Дарницькому районі. Наразі там уже працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих все ще уточнюється.

Вкотре звертаюся до всіх: не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги!,

– наголосив він.

Очільник міста також попрохав не поспішати з поверненням до міста. Він закликав людей, котрі виїхали з Києва, залишатися у безпечніших місцях.

Зазначимо, що на Львівщині теж лунали вибухи цього ранку. Як розповів глава ОВА Максим Козицький, в області працювали ППО.

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