Під ранок окупанти завдали удару по Дніпропетровщині: пошкодило кілька будинків

Під ранок 10 травня російські окупанти обстріляли околиці Великої Костромки, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок російських обстрілів пошкоджені кілька будинків. Натомість головна Дніпропетровської обласної ради наводить інформацію лише про невеликі руйнування в одній будівлі.

Важливо Найважче протистояння – на Донеччині та Луганщині: карта бойових дій станом на 10 травня

Росіяни обстріляли Велику Костромку з артилерії

Обоє посадовців підтверджують, що постраждалих взагалі немає.

Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило, – зазначив Валентин Резніченко.

В інших частинах Дніпропетровської області ніч минула порівняно спокійно: були тривоги, але обстрілів не зафіксували.

Це вже не перший обстріл Великої Костромки. Російські окупанти намагаються просунутися до Кривого Року з півдня та сходу, тому цинічно обстрілюють населені пункти, які перебувають в цьому напрямку. Попередні обстріли зафіксували ввечері 8 травня. Тоді на кількох вулицях населеного пункту не було електрики.

"Мешканці села цілі та неушкоджені, ведуться ремонтні роботи з відновлення електропостачання. Вся інфраструктура Дніпропетровщини функціонує в штатному режимі", – наголошував тоді керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти регулярно обстрілюють Зеленодольську громаду

Мирні мешканці постійно скаржаться на обстріли з боку окупантів. До прикладу, 6 травня російські загарбники гатили з "Градів" в Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області – тоді поцілили в два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Постраждалих, на щастя, не було. Також ракета влучила в поле у Покровській громаді.

Варто зауважити, що в Зеленодольську розташована Криворізька ТЕС. Вона може бути однією з цілей для російських загарбників.

Ще в ніч на 27 квітня, коли вони обстріляли місто, сталася велика пожежа на одному "підприємстві енергетичної інфраструктури". Тоді постраждав один із працівників – його обличчя посікло склом. Обстріли зафіксували в Зеленодольську, селі Мар’янському та Великій Костромці.

Окрім цього, Зеленодольськ обстріляли і в ніч на 21 квітня. Тоді російські військові використали "Урагани": місто тимчасово залишилось без води та електрики. На щастя, ніхто не постраждав.

Як Україна може отримати заморожені російські активи: дивіться відео