Під санкціями РНБО – главред "Страна.ua" Гужва, сім'я Шаріїв та низка інших

РНБО запровадила санкції проти Ігоря Гужви – головного редактора видання "Страна.ua". Під обмеження потрапили пов'язані з ним особи та компанії, а також Анатолій та Ольга Шарії.

Рішення ухвалили 20 серпня на засіданні Ради нацбезпеки та оборони. Подробиці на брифінгу за його підсумками повідомив секретар відомства Олексій Данілов.

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Хто потрапив під обмеження:

Ігор Гужва та афілійовані з ним юридичні особи;

Ганна Солнцева;

Любов Лукашина;

Алла Бондаренко;

Анатолій та Ольга Шарії.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що згадані люди займаються протиправною діяльністю на території України. Він додав, що під санкціями відтепер і ТОВ "Ласмак", яке володіє медійними ресурсами, дотичними до Гужви, а також ТОВ "Маджері" та "Смарт медіа мережа". Щодо усіх цих фізинчих та юридичних осіб введений повний пакет санкцій.

Подробиці від секретаря РНБО

Данілов пояснив, що рішення, які стосуються Ігора Гужви та його активів, ухвалені на підставі документів, наданих СБУ. 20 серпня представники відомства доповідали на засіданні РНБО.

Під обмеження потрапили також Солнцева Ганна Володимирівна (колишня дружина Гужви) та Лукашина Любов Юріївна. "Активи, які на них зареєстровані, до яких вони є дотичними, також підлягають під санкції", – пояснив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Що кажуть у СБУ

На Солнцеву, наприклад, зареєстровано ТОВ "Ласмак", яке володіє виданням "Страна.ua". Це означає, що тепер видання – під забороною.

​​У Службі безпеки України підкреслили, що рекомендували РНБО ввести санкції проти проросійських пропагандисів – мовиться саме про Гужву та Шаріїв. Там зауважили, що під обмеження потрапляють і 4 компанії, пов'язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформаційного простору. СБУ чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України", – наголосив очільник відомства.

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