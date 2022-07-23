Під санкції Євросоюзу потрапив псевдомер Херсона Кобець

Європейський Союз оголосив черговий пакет санкцій проти росії та її поплічників у війні проти України. Під санкції потрапив і гауляйтер Херсону Олександр Кобець.

Під нові санкції Європейського Союзу потрапили 48 осіб та 9 організацій, "відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Серед них і чимало тих осіб, яких окупанти призначили керувати на захоплених територіях.

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Під санкції потрапив і Олександр Юрійович Кобець. Саме його загарбники "призначили" "мером" Херсона після захоплення міста.

На відміну від Олександра Сальдо, якому окупанти "довірили" всю Херсонську область, про Кобця було мало інформації. Він не з'являється на публічних заходах, не записує відео. Через що навіть виникла плутанина, адже дехто написав, що новим гауляйтером Херсону став кандидат у депутати Херсонської міської ради від партії "Голос" Олександр Дмитрович Кобець. Але це різні особи.

Пізніше журналісти встановили, що Олександр Юрійович Кобець – колишній агент кгб та СБУ. Народився він в Херсоні, де довший час мешкав. Згодом перебрався до Києва, де займався бізнесом. А також працював в різних компаніях, де займався внутрішньою безпекою.

За попередні 5 років, з 27 квітня 2017 року по 27 квітня 2022 року Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість з цих виїздів він здійснював напряму до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році. Та їздив потягом і машиною в Росію у 2018 році.

Після російського вторгнення він втік з Києва 7 березня. 15 березня 2022 Кобець виїхав з країни через пункт пропуску "Ужгород". А вже 26 квітня 2022 року стало відомо про його "призначення" "мером" Херсона.

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