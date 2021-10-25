Під "судом" у Сімферополі окупанти затримали понад 20 людей

25 жовтня 2021 , 16:11
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Джерело:

"Крим. Реалії"

Російські силовики провели масові затримання кримських татар під будівлею суду в Сімферополі. Там саме мали розглядати апеляційні заяви засуджених кримських татар.

Кримські активісти зібралися біля будівлі підконтрольного Кремлю так званого "Кримського гарнізонного суду" у Сімферополі. Там розглядається апеляція на вирок учасникам "справи Хізб ут-Тахрір".

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Людей "запакували" в автобус

Адвокати по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Підтримати їх прийшли кримські татари.

Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, після чого співробітники ОМОНу почали заводити активістів у автобус, зокрема й жінок.


Кримських татар завели в автобус / Фото "Кримської солідарності"

Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?

Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.

У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували. Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм. 

Джерело: Вікіпедія

За попередньою інформацією, російські силовики затримали 21 людину. У громадській організації "Кримська солідарність" зазначили, що список затриманих ще уточнюють.

Зверніть увагу! За інформацією об'єднання, затриманих відвезли до відділку поліції Центрального району міста. Російські силові відомства в окупованому Криму наразі не коментували інформацію про затриманих.

До цього масові затримання російські силовики провели біля будівлі управління ФСБ в Сімферополі на початку вересня. Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих.

Що відомо про засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"

  • У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки.
  • Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі вивезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.
  • 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив трьох чоловіків у цілому на 42 роки тюремного ув'язнення.
  • Так, Рустему Емірусеїнову дали 17 років, Арсену Абхаїрову – 13 років, Ескендеру Абдулганієву – 12 років. 
  • Вироки щодо цих кримських татар називають "красногвардійською справою Хізб ут-Тахрір". 
  • МЗС України висловило рішучий протест таким рішенням окупаційного суду і назвало це репресіями.
Автор: Вероніка Климська