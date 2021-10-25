Під "судом" у Сімферополі окупанти затримали понад 20 людей
Джерело:"Крим. Реалії"
Російські силовики провели масові затримання кримських татар під будівлею суду в Сімферополі. Там саме мали розглядати апеляційні заяви засуджених кримських татар.
Кримські активісти зібралися біля будівлі підконтрольного Кремлю так званого "Кримського гарнізонного суду" у Сімферополі. Там розглядається апеляція на вирок учасникам "справи Хізб ут-Тахрір".
Тим часом Готовий був "в’їхати у Крим на танку": російський актор оскандалився
Людей "запакували" в автобус
Адвокати по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Підтримати їх прийшли кримські татари.
Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, після чого співробітники ОМОНу почали заводити активістів у автобус, зокрема й жінок.
Кримських татар завели в автобус / Фото "Кримської солідарності"
Що відомо про "справу Хізб ут-Тахрір"?Це ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.
У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів, усіх їх заарештували. Кримським татарам закидають прагнення захопити владу і тероризм.
Джерело: Вікіпедія
За попередньою інформацією, російські силовики затримали 21 людину. У громадській організації "Кримська солідарність" зазначили, що список затриманих ще уточнюють.Зверніть увагу! За інформацією об'єднання, затриманих відвезли до відділку поліції Центрального району міста. Російські силові відомства в окупованому Криму наразі не коментували інформацію про затриманих.
До цього масові затримання російські силовики провели біля будівлі управління ФСБ в Сімферополі на початку вересня. Російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих.
Що відомо про засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"
- У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки.
- Пізніше в управління ФСБ Росії в Сімферополі вивезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.
- 3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив трьох чоловіків у цілому на 42 роки тюремного ув'язнення.
- Так, Рустему Емірусеїнову дали 17 років, Арсену Абхаїрову – 13 років, Ескендеру Абдулганієву – 12 років.
- Вироки щодо цих кримських татар називають "красногвардійською справою Хізб ут-Тахрір".
- МЗС України висловило рішучий протест таким рішенням окупаційного суду і назвало це репресіями.