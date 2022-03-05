Під Сумами багато колон ворожої техніки: виїхати чи заїхати до міста неможливо

Російські окупанти продовжують атакувати Суми, обстріли та авіаудари там не вщухають із самого ранку. Виїхати чи заїхати до міста неможливо, бо все заблоковано колонами ворожої техніки.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, великі колони ворожої техніки зараз перегруповуються і направляються до Сум. Десь вони розділяються та йдуть в обхід, а десь – напряму.

У районі села Стула росіяни вже розклали власний блокпост, тож повністю заблоковані в’їзди та виїзди з міста. Якщо раніше люди знаходили якісь шляхи, щоб виїхати, то на сьогодні це зробити неможливо,

– заявив Живицький.

Голова Сумської ОВА додав, що під російською окупацією досі перебуває місто Тростянець. Там постійно обстрілюють мирних мешканців, люди бояться вийти на вулиці.

Все ж Україна продовжує протистояти загарбникам. Радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що у всій Сумській області окупанти змогли захопити тільки одне місто – Тростянець. За його словами, на Сумщину наступав елітний підрозділ окупантів , який вже похований на її полях.