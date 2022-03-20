Під Сумами російську колону перетворили на металобрухт

Українські оборонці під Сумами зупинили чергову російську колону. Збройні Сили України перетворили техніку окупантів на металобрухт.

Знищено бронеавтомобіль "Тигр"

Оперативне командування "Північ" повідомило про те, що розгромило під Сумами російську колону. Українські військові опублікували декілька світлин знищеної техніки.

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Повідомляється, що українські захисники знищили декілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль "Тигр" та іншу техніку.



Знищена російська техніка / Фото українських військових



​Знищена російська техніка / Фото українських військових

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 20 березня Росія у цинічній війні проти України втратила майже 15 тисяч людей. Також ЗСУ знищили майже сотню літаків та близько 500 танків.

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