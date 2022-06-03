Під Сєвєродонецьком поранили двох міжнародних журналістів і вбили водія

Світ повинен знати правду про війну в Україні. Саме з таким наміром їдуть міжнародні журналісти до нашої країни.

Під Сєвєродонецьком ранили двох міжнародних журналістів і вбили водія

Втім, вони ризикують власними життями, висвітлюючи інформацію з гарячих бойових точок. Так, під Сєвєродонецьком, де зараз тривають запеклі бої, було поранено двох міжнародних журналістів. Також вбили їхнього водія.

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Це були репортери міжнародної агенції Reuters. Вони отримали поранення під час обстрілу поблизу міста Сєвєродонецьк на Сході України. Водій їхнього транспортного засобу, на жаль, загинув.

Під час поїздки двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення, потрапивши під обстріли по дорозі до Сєвєродонецька. Вони їхали на авто, наданому підтримуваними Росією сепаратистами,

– сказав представник Reuters.

За кермом автомобіля була особа, призначена бойовиками. Водій загинув від отриманих травм.

Reuters висловлює глибокі співчуття родині загиблого водія з приводу. При цьому речник не надав додаткових подробиць інциденту.

Журналісти ризикують своїм життям на війні

Мар'ян Кушнір як і багато журналістів зараз висвітлює події війни. І як зауважила Олена Зеленська в одному з інтерв'ю, для ворога правда – один з особливо небезпечних видів озброєння.

Водночас вона зазначила, що під час війни Росії проти України кожен може стати журналістом. Адже ті, хто мають доступ до інтернету, можуть поширювати інформацію та публікувати в мережі все, що відбувається.

Що ж стосується професійних журналістів, то під час війни в Україні загинуло кілька десятків. Особливо враженими російською підступністю були ті представники ЗМІ, які за свою кар'єру пройшли не одну гарячу точку.

Вони дізналися на власному досвіді, що напис PRESS для окупантів не має ніякого значення. Російські загарбники знищують усіх і кожного, й не дуже перебирають, хто наступним потрапить під ворожий вогонь.

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