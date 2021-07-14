Перехожі ставали на коліна: під Тернополем попрощались із загиблим на Донбасі воїном

У селі Великі Бірки, що неподалік Тернополя, 14 липня попрощались із загиблим на Донбасі військовим Володимиром Яськівим. Бійця поблизу Золотого смертельно поранив ворожий снайпер.

В ОДА зазначили, що 14 липня у жалобі вся Тернопільська область -- жителі краю попрощались із загиблим на Сході українським захисником.

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Під Тернополем попрощалися зі загиблим воїном

У селі Великі Бірки провели в останню путь стрільця 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Володимира Яськіва.

Чин похорону відбувся в церкві Святої Великомучениці Параскевії. Його здійснив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василь Семенюк. На прощанні було багато духовенства та представників обласної влади.

Видання "Тернополяни" повідомляє, що попрощатись із загиблим захисником прийшли сотні місцевих жителів, вони принесли багато квітів. По дорозі перехожі, повз яких йшла траурна процесія, ставали перед загиблим воїном на коліна.

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Життя Володимира Яськіва трагічно обірвала ворожа куля під час виконання бойового завдання. Трапилося це 9 липня поблизу Золотого.

Командування підрозділу, де проходив службу військовий, згадують його як відповідального, кваліфікованого і сміливого воїна, який завжди проявляв розумну ініціативу і підтримку для командирів.

Під Тернополем попрощалися зі загиблим воїном: Фото Тернопільської ОДА, "Тернополяни"