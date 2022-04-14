Під тілами вбитих знаходили "сюрпризи" від окупантів, – мер Бучі про замінування

В ООН назвали Україну однією з найбільш замінованих країн у світі. Зокрема, після звірств, які окупанти вчинили в Бучі, вони позалишали за собою десятки вибухонебезпечних "сюрпризів".

Їх знаходили навіть під тілами вбитих та закатованих від рук росіян українців. Про це у межах проєкту "Інтерв'ю 24" на 24 каналі розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

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За його словами, практично щодня з 1 квітня і дотепер фахівці з розмінування виявляють та знешкоджують десятки одиниць вибухонебезпечних предметів. Навіть були змушені визначити 2 локації для їхньої утилізації в цьому регіоні.

Обсяг досить великий. Під тілами вбитих теж знаходили "сюрпризи" від російських військових рашистів. І це ми ще не говоримо про приватні помешкання та об'єкти критичної інфраструктури,

– сказав мер Бучі.

Небезпека досі існує

Через це певний час й не могли обстежувати мережі газопостачання та електроживлення. Це було б дуже небезпечно робити без супроводу саперів.

"Бригади не виконували покладені на них обов'язки, щоб не наражати себе на небезпеку. Це – досить тривалий, але важливий процес", – зазначив Федорук.

І додав, що дуже б не хотілося б, щоб у мирній Бучі та на Київщині люди підривалися й продовжували гинути.

Вибухонебезпечні предмети в Бучі, які залишили окупанти / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

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