Під ударом були 12 областей, є поранені, серед них діти, – Зеленський про масовану атаку
- Під час масованої атаки 17 лютого постраждали 12 областей України, є поранені, серед них діти.
- Росія використала майже 400 дронів і 29 ракет, серйозно постраждала Одеса, де десятки тисяч людей залишилися без тепла та води.
Під ударом Росії вночі 17 лютого були 12 областей України. На жаль, є поранені, серед них – діти.
Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Які наслідки масованої атаки?
Президент Зеленський зауважив, що комбінований був удар спеціально прорахований, аби якомога більше пошкодити енергетику Україну.
Росіяни використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику.
Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання,
– повідомив Зеленський.
Під час атаки серйозно постраждала Одеса. Десятки тисяч людей залишилися без тепла та води.
Наразі відомо про 9 поранених, у тому числі – дітей. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, а також залізниця.
Зеленський закликав партнерів реагувати на всі ці удари проти життя, зазначивши, що саме Москва продовжує вбивства в Україні, масовані атаки та штурми.
"Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії", – підсумував президент.
Що ще відомо про атаку?
За попередніми даними, ППО збила/подавила 392 повітряні цілі: 20 крилатих ракет Х-101, 4 крилаті ракети "Іскандер-К"; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 367 ворожих БпЛА.
У ДТЕК повідомили, що Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеси, що призвело до надзвичайно серйозних руйнувань. Унаслідок атаки також пошкоджено цивільні будівлі, виникла пожежа, і постраждали 3 людини.
Також під ударом дронів були 5 районів Дніпропетровщини, де руйнувань зазнали об'єкти приватного бізнесу, адмінспоруди, житлові будинки, автомобілі тощо.
