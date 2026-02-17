Укр Рус
24 Канал Головні новини Під ударом були 12 областей, є поранені, серед них діти, – Зеленський про масовану атаку
17 лютого, 09:52
3
Оновлено - 10:19, 17 лютого

Під ударом були 12 областей, є поранені, серед них діти, – Зеленський про масовану атаку

Софія Рожик
Основні тези
  • Під час масованої атаки 17 лютого постраждали 12 областей України, є поранені, серед них діти.
  • Росія використала майже 400 дронів і 29 ракет, серйозно постраждала Одеса, де десятки тисяч людей залишилися без тепла та води.

Під ударом Росії вночі 17 лютого були 12 областей України. На жаль, є поранені, серед них – діти.

Тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також На Україну летіло майже 400 БпЛА і десятки ракет: скільки цілей збила ППО і які наслідки 

Які наслідки масованої атаки?

Президент Зеленський зауважив, що комбінований був удар спеціально прорахований, аби якомога більше пошкодити енергетику Україну. 

Росіяни використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, зокрема балістику.

Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання,
– повідомив Зеленський.

Під час атаки серйозно постраждала Одеса. Десятки тисяч людей залишилися без тепла та води.

Наразі відомо про 9 поранених, у тому числі – дітей. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, а також залізниця.

Зеленський закликав партнерів реагувати на всі ці удари проти життя, зазначивши, що саме Москва продовжує вбивства в Україні, масовані атаки та штурми.

"Росія повинна відповідати за агресію. Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії", – підсумував президент. 

Що ще відомо про атаку?