Під ударом гімназія і заклад дошкільної освіти: Росія випустила 4 ракети по Запорізькому району

Російські військові зранку 15 серпня атакували Запорізький район. Окупанти випустили 4 ракети по мирній громаді.

Унаслідок обстрілу окупантів від вибухової хвилі постраждала місцева гімназія, а також заклад дошкільної освіти та домівки поруч. Через обстріл вибито близько 90% вікон, пошкоджено дах, двері та шибки.

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Серед постраждалих одна жінка

Через обстріл росіян легкі травми отримала жінка. Постраждалій оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала селище Степне, що на південному сході від Запоріжжя.

Наслідки ворожого обстрілу селища Степне біля Запоріжжя: дивіться відео

Деталі про удар по Запорізькій області

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба інформував, що внаслідок обстрілу в одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадка.

У Повітряних Силах ЗСУ інформували, що було зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Що відомо про ракетну атаку 15 серпня