Під ударом, імовірно, ще один аеродром: тепер під Москвою

Вибухи в Росії 1 червня тривають. Телеграм-канали повідомляють про можливе ураження ще одного летовища.

24 Канал зібрав деталі події. Винні знову "дрони з фури".

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Що відомо про ураження авіабази "Воскресенськ" у Підмосков'ї 1 червня

Росіяни пишуть, що може бути уражений п'ятий аеродром за день – авіабаза "Воскресенськ" у Підмосков'ї.

Атака дронами з фури на третій аеродром у Воскресенську Московської області. За чутками, знищено близько 5 – 7 літаків,

– інформують вони.

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Окупанти верещать про те, що "чекають на відповідь за допомогою "Орешника".

"Після атаки на стратегічну авіацію в Кремлі ухвалять таке рішення. Фактично Київ зірвав переговорний кейс Трампа!" – погрожують пропагандисти.