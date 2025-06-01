Під ударом, імовірно, ще один аеродром: тепер під Москвою
Вибухи в Росії 1 червня тривають. Телеграм-канали повідомляють про можливе ураження ще одного летовища.
24 Канал зібрав деталі події. Винні знову "дрони з фури".
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Що відомо про ураження авіабази "Воскресенськ" у Підмосков'ї 1 червня
Росіяни пишуть, що може бути уражений п'ятий аеродром за день – авіабаза "Воскресенськ" у Підмосков'ї.
Атака дронами з фури на третій аеродром у Воскресенську Московської області. За чутками, знищено близько 5 – 7 літаків,
– інформують вони.
Пожежа на аеродромі "Воскресенськ" під Москвою: дивіться відео
Окупанти верещать про те, що "чекають на відповідь за допомогою "Орешника".
"Після атаки на стратегічну авіацію в Кремлі ухвалять таке рішення. Фактично Київ зірвав переговорний кейс Трампа!" – погрожують пропагандисти.