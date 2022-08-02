Під ударом коханка путіна і гауляйтери на окупованих територіях: США ввели нові санкції

Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список новими іменами. Туди потрапили російські бізнесмени та гауляйтери.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США 2 серпня. Санкції наклали і на російську гімнастку аліну кабаєву, яку у ЗМІ називають коханкою путіна.

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Крім цього, кабаєва є керівницею російської національної медіагрупи і має частки в усіх кремлівських пропагандистських ресурсах. Жінка раніше потрапляла під санкції Євросоюзу, Великої Британії та Канади.

Хто ще у санкційному списку

Разом з кабаєвою є ще імена 12 людей, які пов'язані з російською агресією проти України. Мовиться про таких осіб:

Андрій Григорович Гур'єв – російський політик та мільярдер;

Андрій Андрійович Гур'єв – мільярдер;

Костянтин Іващенко – депутат вже забороненої партії ОПЗЖ, гауляйтер Маріуполя;

Андрій Мельниченко – російський підприємець;

Олександр Пономаренко – російсько-кіпрський мільярдер;

Наталія Попова – пропагандистка;

Дмитро Пумпянський – мільярдер;

Віктор Рашніков – бізнесмен;

Володимир Сальдо – ексмер окупованого Херсона, колаборант;

Кирило Стремоусов – колаборант;

Антон Урусов – віцепрезидент російського фонду прямих інвестицій;

Сергій Єлисеєв – працівник федеральної служби, гауляйтер частини Херсонщини.

За інформацією Мінфіну США, обмеження наклали і на низку підприємств та організацій, які приносять значний дохід для кремля.

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Послаблення санкцій

Попри російські звірства в Україні Велика Британія вирішила послабити санкції, які стосуються авіації. Мовиться про те, що кремль матиме змогу одержувати авіаційні товари й технології. Зокрема, газотурбінні двигуни.

В уряді Великої Британії зазначили, що це дозволить страхувати й перестраховувати людей, що пов'язані з росією.

Хто ще послабив обмеження

Санкції з росії частково зняли США. Це стосується телекомунікацій та спілкування. росія зможе отримувати програмне забезпечення, обладнання чи технології.

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