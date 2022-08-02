Під ударом коханка путіна і гауляйтери на окупованих територіях: США ввели нові санкції
Джерело:Міністерство фінансів США
Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список новими іменами. Туди потрапили російські бізнесмени та гауляйтери.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів США 2 серпня. Санкції наклали і на російську гімнастку аліну кабаєву, яку у ЗМІ називають коханкою путіна.
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Крім цього, кабаєва є керівницею російської національної медіагрупи і має частки в усіх кремлівських пропагандистських ресурсах. Жінка раніше потрапляла під санкції Євросоюзу, Великої Британії та Канади.
Хто ще у санкційному списку
Разом з кабаєвою є ще імена 12 людей, які пов'язані з російською агресією проти України. Мовиться про таких осіб:
- Андрій Григорович Гур'єв – російський політик та мільярдер;
- Андрій Андрійович Гур'єв – мільярдер;
- Костянтин Іващенко – депутат вже забороненої партії ОПЗЖ, гауляйтер Маріуполя;
- Андрій Мельниченко – російський підприємець;
- Олександр Пономаренко – російсько-кіпрський мільярдер;
- Наталія Попова – пропагандистка;
- Дмитро Пумпянський – мільярдер;
- Віктор Рашніков – бізнесмен;
- Володимир Сальдо – ексмер окупованого Херсона, колаборант;
- Кирило Стремоусов – колаборант;
- Антон Урусов – віцепрезидент російського фонду прямих інвестицій;
- Сергій Єлисеєв – працівник федеральної служби, гауляйтер частини Херсонщини.
За інформацією Мінфіну США, обмеження наклали і на низку підприємств та організацій, які приносять значний дохід для кремля.
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Послаблення санкцій
Попри російські звірства в Україні Велика Британія вирішила послабити санкції, які стосуються авіації. Мовиться про те, що кремль матиме змогу одержувати авіаційні товари й технології. Зокрема, газотурбінні двигуни.
В уряді Великої Британії зазначили, що це дозволить страхувати й перестраховувати людей, що пов'язані з росією.
Хто ще послабив обмеження
Санкції з росії частково зняли США. Це стосується телекомунікацій та спілкування. росія зможе отримувати програмне забезпечення, обладнання чи технології.
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