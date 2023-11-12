Росія атакувала Харків балістикою: під ударом був цивільний об'єкт

Увечері росіяни вдарили по Харкову ракетами. Мер міста розповів про наслідки атаки.

12 листопада ввечері росіяни завдали ударів по Харкову. Міський голова Ігор Терехов розповів, куди прийшовся ворожий удар.

Дивіться також У Харкові сталася сильна пожежа на АЗС: у мережі публікують кадри з місця

Постраждав цивільний об'єкт

За словами Терехова, окупанти поцілили по Шевченківському району Харкова. Там є "приліт" в об'єкт цивільної інфраструктури.

У Харківській ОВА уточнили, що попередньо минулося без постраждалих. Профільні служби наразі працюють на місці влучання.

У місті лунали вибухи

О 19:21 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Харківщини, а саме загрозу застосування балістики. Одразу за цим в обласному центрі пролунав перший вибух. Протягом 20 хвилин погриміло ще два. О 20:21 для Харківщини дали відбій. Однак вже о 20:44 Повітряні сили повідомили про нову загрозу.

Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!,

– йдеться у повідомленні ПС.

Вночі Росія завдала змішаного удару по Півдню

У ніч проти 12 листопада окупанти вдарили по південному регіону балістичною ракетою, імовірно, "Іскандером-М" та керованою авіаційною ракетою типу Х-59. У Повітряних силах розповіли, що вони летіли за складним маршрутом. Втім, Силам ППО вдалося знищити одну з керованих ракет – Х-59 – на Миколаївщині. Обидві ракети впали на відкритій території області.

На щастя, минулося без постраждалих. Однак пошкоджень зазнали кілька житлових будинків.

Зранку у Харкові пролунав вибух: що трапилося

12 листопада приблизно о 9:00 у місті чули вибух. Згодом з'ясувалося, що на території АЗС спалахнуло авто. У ДСНС зазначили що пожежу загасили упродовж 10 хвилин, не давши вогневі перекинутися на інші об'єкти. Поранень зазнав один чоловік – його госпіталізували. Рух на вулиці Полтавський Шлях від Євгена Котляра до Рилєєва обмежили до завершення роботи екстрених служб.