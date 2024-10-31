Під ударом росіян в Одесі опинилася пожежна частина, є поранені

Росіяни атакували Одесу пізно ввечері 31 жовтня. На жаль, російський удар не обійшовся без наслідків.

Під ворожим ударом опинилась пожежна частина. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення ДСНС України.

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Які наслідки атаки на Одещину

Згідно з оприлюдненою ДСНС України інформацією, ворожий обстріл Одеси сьогодні спричинив пошкодження пожежної частини, вона опинилася під ворожим ударом. На жаль, відомо про щонайменше двох постраждалих внаслідок атаки.

Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики,

– йдеться у повідомленні.

Окрім вищезгаданого, пошкоджень зазнали пожежні автівки та власне приміщення пожежної частини. У ДСНС наголосили, що росіяни завдали цинічного удару по тим, хто рятує інших.