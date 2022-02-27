З-під варти звільняють колишніх військових: вони йдуть захищати Україну

З тюрем та слідчих ізоляторів випускають ексвійськових, які хочуть захищати Україну. Проте пояснюють, що до уваги беруть низку факторів.

Відповідну інформацію виданню підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк. Це трапилось 27 лютого – на четвертий день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Українські війська відбили у ворога Ірпінь

Ексвійськових, які справді хочуть захищати Україну, випускають з тюрем

Андрій Синюк пояснив, що у кожному окремому випадку питання узгоджують, враховуюючи різні фактори. Зокрема звертають увагу на:

бойовий досвід;

заслуги перед державою;

щире каяття.

Питання складне та вирішується на найвищому рівні. Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні,

– пояснив Андрій Синюк.

Зокрема прокурор Офісу генпрокурора розповів, що:

"вже відправився на бойові завдання засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін. Також йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених;

колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу".

Ба більше, Андрій Синюк розповів, що заяву на участь у бойових діях написали:

колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко;

комбат "Донбасу" Семен Семенченко.

"Та питання щодо них ще узгоджується", – пояснив Синюк.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.