Під виглядом "туристів": прикордонники не впустили в Україну 15 мігрантів з Білорусі

Співробітники Держприкордонслужби не впустили в Україну 15 мігрантів з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити на територію нашої країни з Білорусі.

Іноземці під виглядом "туристів" 18 листопада пробували перетнути лінію розмежування. Рейсовим автобусом із Мінська нелегали прямували через пункт пропуску на Чернігівщині.

Читайте також Україна готується до ескалації й нарощення міграції на кордоні з Білоруссю, – МВС

У ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що мігранти, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли у Білорусь й одразу попрямували у Гродненську область.

З їх слів, оглянувши "визначні пам'ятки" на заході Білорусі, вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, що їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому,

– повідомили у ДПСУ.

Проте, такий туристичний маршрут не переконав прикордонників. Встановлено, що більшість нелегалів мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні 2021 року.

Співробітники Держприкордонслужби схвалили рішення щодо повернення мігрантів у Білорусь. Адже вони не мали підстав для в'їзду на територію нашої держави.

Прикордонники не впустили в Україну 15 мігрантів з Білорусі: дивіться відео

Кордон України з Білоруссю: що відомо