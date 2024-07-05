На Донеччині ліквідували товариша Гіркіна: пропагандисти скаржаться на атаку дронів

"Товариш" Гіркіна Сєргєй Алієв загинув. Його або вбило дроном, або ж його прибрали "свої".

Про смерть окупанта офіційно повідомили його побратими.

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Що відомо про Сєргєя Алієва

Сєргєй Алієв – уродженець міста Полевського Свердловської області, він є командиром російського бойового братства "За дєржаву абідна".

Перед тим, як зникнути, Алієв заявив, що їде до Микільського, що під Вугледаром. У своєму останньому відео він повідомив, що на тому напрямку працюють дрони – з 10 машин підбивають 10, і у нього "погане передчуття".

Окупанти тепер бідкаються, що винести тіло Алієва поки що не вдається.

"Через вкрай тяжку обстановку в районі села Микільське цілодобово працюють БпЛА. Тому винести тіло поки що не вдається", – пишуть російські загарбники.

Чому його могли прибрати самі росіяни

Попри те, що Алієв був російським окупантом, журналіст Денис Казанський не виключив, що його могли знищити й "свої", тому що він не соромився часто озвучувати незручну правду з фронту і відкрито говорив про реальні настрої мешканців окупованих територій.

Зокрема він прямо говорив, що жителі Донбасу більше бояться російської артилерію, бо вона б'є аби куди й потрапляє по цивільних. Натомість ЗСУ працюють чітко по військових цілях.