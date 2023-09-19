Була п'яна чоловіча розмова: від вибуху гранати під Воронежем загинули троє військових з Росії

Ворог продовжує зазнавати втрат не лише на полі бою, а й всередині Росії. Відомо, що під Воронежем відразу троє військових, зокрема заступник з озброєння командира військової частини, загинули.

Про це розповідають російські пабліки. Відомо, що причиною загибелі військових з країни-агресорки став вибух гранати.

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Деталі вибуху гранати під Воронежем

За наявними даними, серед загиблих – заступник з озброєння командира військової частини 11741 майор Ніколай Кузнєцов. Також граната забрала життя у командира інженерно-саперного батальйону з цієї ж частини Євгєна Ткача, а також рядового Алєксандра Семенченка.

Кажуть, що військовослужбовці разом зі своїми товаришами по службі приїхали в Россош у Воронезькій області. Вони на три дні орендували будинок у місцевого мешканця.

Пишуть, що у ніч проти 16 вересня вони вживали алкоголь. Сусіди розповідають, що чули "п'яну чоловічу розмову". В якусь з миттєвостей вони з будинку перейшли до вуличної альтанки. Двоє військових залишилися в домі, тому вони і не постраждали. Тим часом в альтанці підірвали гранату Ф-1, внаслідок чого троє окупантів загинули на місці.

Цікаво, що російські ЗМІ сам інцидент активно обговорювали. Втім, їм заборонили повідомляти, що троє загиблих – військові.

Оскільки ми заговорили про самоліквідованих російських військових, то можемо пригадати і про втрати ворога. До вашої уваги актуальна статистика втрат станом на ранок 19 вересня.

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