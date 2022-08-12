Під впливом путінської пропаганди росіяни певні, що українці стануть їхніми рабами, – Фейгін

Телебачення в росії сьогодні, зовсім не нагодує радянське, воно швидше оруеллівське – з високим рівнем психологічного впливу. Ми отримали внаслідок пропаганди та 20 років промивання мізків таке явище, як "рускій реваншист".

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та адвокат Марк Фейгін. Він також зазначив, що у головах росіян зараз симбіоз реваншизму, туги за радянським союзом та за дешевим пломбіром.

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Вони настільки отупіли, що вірять у те, що наберуть собі українців у якості рабів. Свідомість росіян зазнала дуже важких і страшних змін, але для цього було потрібно 20 років,

– зазначив Фейгін.

За словами правозахисника, ми говоримо про цей феномен наступним чином: у час радянського союзу, вся інформація йшла лише від партії та була монопольною, а сьогодні мільйон альтернатив.

"Якщо є дуже велике бажання, навіть сьогодні в росії можна взнати правду, але люди цього не роблять. Росіяни будь-яку інформацію ззовні сприймають, як брехню та фейки", – каже Фейгін.

Також, до останнього часу були відкриті кордони, тож росіяни могли виїхати закордон і переконатись на власні очі, як живуть у тій чи іншій країні, але вони не хочуть бачити правду, пояснює правозахисник.

І у цьому весь феномен цих промитих рохумів, резюмує він.

Детальніше про особливості сучасного методу "промивання мізок" росіян: дивіться відео