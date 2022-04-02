Під завалами Миколаївської ОДА знайшли мертвою очільницю білоруської громади

Унаслідок обстрілу Миколаївської ОДА загинула очільниця білоруської громади в області Тетяна Деменнікова. Тіло жінки виявили під завалами будівлі.

Повідомляється, що рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів 2 квітня. Її розпізнали родичі.

До слова Окупанти завдали збитків Миколаєву на 84 мільйони гривень

Деменнікова працювала в департаменті Миколаївської ОДА

Тетяна Деменнікова була співробітницею економічного департаменту Миколаївської ОДА.

Також вона очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзiмы" ("Голос Батьківщини").

Деменнікова була відзначена МЗС Білорусі ювілейною медаллю з нагоди 100 років дипломатичної служби. Її нагородили за значний внесок у розвиток гуманітарно-культурних зв'язків між українцями та білорусами.

Російські окупанти 29-го березня завдали ракетного удару в будівлю Миколаївської ОДА. Унаслідок удару снаряд пробив будівлю наскрізь.

Станом на 2 квітня, за даними глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок удару вже загинуло 35 людей.

Варте уваги – Били касетними бомбами: окупанти атакували околиці Кривого Рогу: дивіться відео