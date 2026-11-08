Росіяни вдарили дроном по Дніпру: є жертви

Російські війська атакували безпілотником приватний сектор Дніпра. Внаслідок удару зруйновано житловий будинок, спалахнула пожежа, а також стало відомо про жертв серед мирного населення.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Які наслідки російського удару по Дніпру?

Російські військові атакували приватний сектор міста за допомогою безпілотника. Внаслідок влучання виникла пожежа та було зруйновано щонайменше один приватний будинок.

Спочатку повідомлялося, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом стало відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Наразі на місці атаки триває ліквідація наслідків російського удару.

Що відомо про інші атаки на Дніпропетровщину 8 листопада?

У ніч проти 8 листопада російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками.

У Дніпровському та Кам'янському районах пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр і Покровська громада, де понівечено багатоквартирний будинок.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району також пошкоджено приватну оселю та виникла пожежа.

За даними обласної влади, протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 13 російських безпілотників.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни також завдали удару по Дніпру. Тоді під атакою опинилися житловий квартал, ТЕЦ, відділ поліції та лікарня. Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 20 дістали поранення. Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 11 людей.