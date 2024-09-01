Під завалами спорткомплексу, куди влучила ракета у Харкові, можуть залишатися люди
Джерело:Олег Синєгубов
Окупанти ударили по Палацу спорту в Харкові 1 вересня. Він розташований у Немишлянському районі міста.
Чергова трагедія в Харкові сталася 1 вересня. Місто ще не оговталось від попередньої жорстокої атаки, як ворог ударив знову.
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Що відомо про удар по Палацу спорту в Харкові
Триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. Під завалами досі можуть перебувати люди, тому пошуково-рятувальні роботи продовжуються,
– написав Олег Синєгубов.
Посадовець додав: один чоловік, який працює у Палаці електриком, був заблокований серед завалів. Наразі він у безпеці.
Біля самого спорткомплексу зафіксували щонайменше 6 прильотів, частина ракет влучила в землю.
На 15:28 кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них 5 дітей.
Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ударів завдано по трьох локаціях: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Серед пошкоджень – відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торговельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру,
– вказав він.
Довідка. Неподалік Палацу спорту в Харкові є однойменна станція метро, кілька поштових відділень, магазини та міська дитяча неврологічна лікарня.