Під завалами стіни у центрі Львова загинув неповнолітній: нові деталі трагедії – фото

На вулиці Руській у Львові 19 липня впала стіна будинку. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Пізніше виявилось, що загиблим був 17-річний хлопець, який працював там перфоратором.

У будівлі ніхто не жив. Будівельні роботи проводили без відповідної технічної документації та дозволів.

До теми У центрі Львова впала стіна будинку: під завалами загинув чоловік – фото і відео

Під завалами знайшли тіло 17-річного хлопця

Приблизно о 16:45 правоохоронцям надійшло повідомлення про обвал стіни будинку на вулиці Руській.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції.

Поліцейські встановили, що обвал трапився в одноповерховому будинку, в якому проводили реконструкцію. Внаслідок робіт впали перекриття, дах та стіна.

Під час обстеження місця події правоохоронці знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Невдовзі особу загиблого встановили. Ним виявився 17-річний житель одного з сіл Стрийського району.

Тіло неповнолітнього скерували на експертизу.



У центрі Львова обвалилась стіна / Фото поліції Львівщини

Роботи проводили без відповідних дозволів

За інформацією Львівської міськради, перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що загиблий виконував роботи перфоратором. Обвал трапився на горищі флігеля – технічної будівлі, яка межує з будинком.

Обвал стався на горищі, де проводилися роботи перфоратором саме на цій стіні. Внаслідок обвалу загинув молодий хлопець, що виконував роботи перфоратором. У флігелі на першому поверсі була житлова квартира, в якій власники не проживали вже тривалий час,

– зазначив Москаленко.

За його словами, будівля перебуває у приватній власності. Однак будівельні роботи там розпочали без відповідної технічної документації та дозволів.

Зауважте Обвал будинку у центрі Львова: під завалами загинув молодий хлопець



Під завалами знайшли тіло 17-річного хлопця / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини". Санкція статті передбачає покарання – до 5 років обмеження волі або до 8 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встанови усі обставини події.

Читайте також Руїни стояли 2 роки: у Дрогобичі обвалилася частина будинку, в якому загинули 8 людей



Загиблий виконував будівельні роботи / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Львівщини